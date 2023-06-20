Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Libur Idul Adha Diusulkan Jadi 3 Hari, Ini Pertimbangannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |06:05 WIB
Libur Idul Adha Diusulkan Jadi 3 Hari, Ini Pertimbangannya
Menpan RB Azwar Anas.
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas mengungkap, adanya usulan cuti bersama Idul Adha 2023, Karena itu kemungkinan libur dan cuti bersama Idul Adha menjadi 28, 29, dan 30 Juni.

Ia menyebut, pertimbangan keputusan libur lebaran ini bukan semata-mata lantaran perbedaan Hari Raya Idul Adha dengan Muhammadiyah. Namun, hal ini juga mempertimbangkan kondisi anak-anak sekolah yang tengah libur.

“Jadi gini, waktu itu sudah dibahas dirapatkan di Sesneg terkait dengan penambahan cuti bersama. Jadi bukan semata-mata soal Muhammadiyah. Ini kan sedang libur anak-anak sekolah, sehingga kualitas keluarga ini supaya ke depan semakin bagus,” kata Azwar kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

“Nah oleh karena itu, ada usulan selain libur nasional tanggal 29, tanggal 28 itu diusulkan jadi cuti bersama. Kemudian tanggal 30 kan kejepit itu. Diusulkan juga jadi cuti bersama. Nah ini sedang menunggu proses,” sambungnya.

Karena itu, ia berharap keputusan libur Idul Adha ini bisa segera keluar. Azwar menegaskan, usulan liburan ini bukan karena Muhammadiyah semata, tapi agar ekonomi bergerak ke daerah. Hal ini lantaransetiap libur lebih dari dua hari ada pergerakan masyarakat ke daerah.

