Usai Laga Indonesia-Argentina, Jokowi: Pengalaman Besar bagi Timnas Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kerja keras para pemain tim nasional (timnas) Indonesia saat menghadapi timnas Argentina dalam laga FIFA Matchday yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (19/6/2023).

Meski kebobolan dua gol, tetapi menurut Presiden para pemain timnas tampil apik dan mampu mengimbangi permainan Argentina.

“Saya kira kerja keras pemain-pemain kita ini luar biasa. Harus kita lihat lo, ya, Argentina itu ranking pertama dan kita di ranking 149, tapi bisa mengimbangi meskipun kita kebobolan dua (gol) tapi bisa mengimbangi,” ujar Presiden dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (20/6/2023).

Jokowi meyakini pertandingan tersebut akan menjadi pengalaman besar bagi timnas Indonesia. Selain itu, melalui pertandingan tersebut Presiden juga berharap timnas dapat melakukan evaluasi untuk menampilkan permainan yang lebih baik lagi ke depan.

"Artinya ini sebagai pengalaman besar bagi para pemain. Karena kita lihat di awal-awal tadi agak nervous, grogi mentalnya masih, tapi di babak kedua luar biasa bisa mengimbangi sebagai pengalaman, juga sebagai evaluasi bagi timnas kita,” kata Jokowi.

Presiden juga berharap pertandingan timnas Indonesia melawan tim lain dengan ranking lebih tinggi dapat menjadi awal kebangkitan persebakbolaan Indonesia. Sebelumnya, timnas Indonesia juga dapat menahan permainan timnas Palestina dengan skor imbang 0-0.