Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Laga Indonesia-Argentina, Jokowi: Pengalaman Besar bagi Timnas Indonesia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |06:19 WIB
Usai Laga Indonesia-Argentina, Jokowi: Pengalaman Besar bagi Timnas Indonesia
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kerja keras para pemain tim nasional (timnas) Indonesia saat menghadapi timnas Argentina dalam laga FIFA Matchday yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (19/6/2023).

Meski kebobolan dua gol, tetapi menurut Presiden para pemain timnas tampil apik dan mampu mengimbangi permainan Argentina.

 BACA JUGA:

“Saya kira kerja keras pemain-pemain kita ini luar biasa. Harus kita lihat lo, ya, Argentina itu ranking pertama dan kita di ranking 149, tapi bisa mengimbangi meskipun kita kebobolan dua (gol) tapi bisa mengimbangi,” ujar Presiden dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (20/6/2023).

Jokowi meyakini pertandingan tersebut akan menjadi pengalaman besar bagi timnas Indonesia. Selain itu, melalui pertandingan tersebut Presiden juga berharap timnas dapat melakukan evaluasi untuk menampilkan permainan yang lebih baik lagi ke depan.

 BACA JUGA:

"Artinya ini sebagai pengalaman besar bagi para pemain. Karena kita lihat di awal-awal tadi agak nervous, grogi mentalnya masih, tapi di babak kedua luar biasa bisa mengimbangi sebagai pengalaman, juga sebagai evaluasi bagi timnas kita,” kata Jokowi.

Presiden juga berharap pertandingan timnas Indonesia melawan tim lain dengan ranking lebih tinggi dapat menjadi awal kebangkitan persebakbolaan Indonesia. Sebelumnya, timnas Indonesia juga dapat menahan permainan timnas Palestina dengan skor imbang 0-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193102/jokowi-RnvG_large.jpg
Jokowi Tidak Takut Hadapi Roy Suryo cs saat Persidangan Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement