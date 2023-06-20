BMKG Mencatat Tiga Kali Gempa Susulan Usai Gempa M4,6 di Mojokerto

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat tiga kali gempa susulan terjadi pasca gempa utama dengan kekuatan M4,6 di Mojokerto, Jawa Timur, tadi malam.

“Gempa susulan Mojosari, Mojokerto M2,1 pukul 21.02 WIB, M2,3 pukul 21.06 WIB, dan 21.29 WIB,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya, Selasa (20/6/2023).

Sebelumnya, gempa di Mojokerto terjadi Senin, 19 Juni 2023 pukul 20:44:01 WIB. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 7.49 LS dan 112.54 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 10 km timur Laut Kab. Mojokerto, Jawa Timur pada kedalaman 9 km.

Daryono juga melaporkan gempa sebabkan kerusakan ringan pada bangunan rumah di Desa Penanggungan, Kecamatan Ngoro. “Dampak Gempa Mojokerto terjadi kerusakan ringan pada bangunan rumah di Ds. Penanggungan kec. Ngoro,” katanya.

Lebih lanjut, kata Daryono, sejumlah peneliti menduga gempa Mojokerto dipicu patahan Watukosek. “Ada beberapa kawan menduga gempa Mojokerto ini dipicu patahan Watukosek; patahan Watukosek letaknya terlalu ke timur dari episenter gempa ini.”