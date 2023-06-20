Jokowi Sempat Takut Timnas Indonesia Kebobolan Banyak dari Argentina

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sempat deg-degan saat awal pertandingan berlangsung saat timnas Indonesia menghadapi timnas Argentina dalam laga FIFA Matchday yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Senin (19/6/2023).

Namun, Kepala Negara optimistis setelah timnas Indonesia makin menunjukkan permainan yang baik.

“Di awal iya (deg-degan), saya takut kebobolan banyak, tapi ternyata bagus (mainnya),” kata Jokowi dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (20/6/2023).

Jokowi pun mengapresiasi kerja keras para pemain timnas Indonesia saat menghadapi timnas Argentina pada Senin malam tersebut.

Meski kebobolan dua gol, tetapi menurut Presiden para pemain timnas tampil apik dan mampu mengimbangi permainan Argentina. Dirinya berharap hasil tersebut dapat menjadi momen kebangkitan sepakbola Indonesia.

“Saya kira kerja keras pemain-pemain kita ini luar biasa. Harus kita lihat lo ya Argentina itu ranking pertama dan kita di ranking 149, tapi bisa mengimbangi meskipun kita kebobolan dua (gol) tapi bisa mengimbangi,” kata Presiden.

Jokowi juga meyakini pertandingan tersebut akan menjadi pengalaman besar bagi timnas Indonesia. Selain itu, melalui pertandingan tersebut Presiden juga berharap timnas dapat melakukan evaluasi untuk menampilkan permainan yang lebih baik lagi ke depan.