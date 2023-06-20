4 Fakta Satgas Cartenz Gerebek Markas KKB, Temukan Senpi dan Bendera Bintang Kejora

JAYAPURA - Markas markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) digerebek Tim gabungan Satgas Damai Cartenz dan Polres Kepulauan Yapen, Jumat 15 Juni 2023. Markas tersebut berlokasi di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo, Kepulauan Yapen, Papua, Jumat 15 Juni 2023.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Pelaksana harian Wakil Kepala Ops Damai Cartenz, Kombes Joko Sulistio menjelaskan penggerebekan yang dilakukan setelah terjadi pembakaran alat berat (ekskavator) dan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

"Insiden yang terjadi tanggal 29 Mei lalu di Kampung Woda, Distrik Rainbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Tidak ada korban jiwa dalam insiden pembakaran alat berat di Kampung Woda, Distrik Rainbawi," kata Joko, dikutip dari Antara, Senin (19/6/2023).

2. Senpi Rakitan Diamankan

Ia menambahkan dalam penggerebekan di markas KKB itu diamankan satu pucuk senjata api rakitan berbahan kayu menyerupai pistol rompi warna loreng, bendera Bintang Kejora berukuran 25cm x 15cm dan berbagai barang bukti lainnya.

“Penggerebekan di markas KKB yang berlokasi di Kampung Ambaidiru, Distrik Kosiwo ini, ditemukan senjata api rakitan dan puluhan barang bukti lainnya. Semua barang bukti yang diamankan itu telah diserahkan kepada Polres Kepulauan Yapen untuk ditindaklanjuti," ujar Joko.