HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Dugaan Pelecehan Verbal Oknum Petugas KPK ke Jurnalis Perempuan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |08:38 WIB
Kronologi Dugaan Pelecehan Verbal Oknum Petugas KPK ke Jurnalis Perempuan
Ilustrasi/ Doc: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Oknum petugas di bagian pengamanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan pelecehan verbal terhadap jurnalis perempuan saat sedang meliput permintaan keterangan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo pada Senin, 19 Juni 2023.

Mulanya, awak media dan petugas dari pengamanan Syahrul Yasin Limpo maupun KPK sempat dorong-dorongan saat Mentan rampung diklarifikasi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Kuningan, Jakarta Selatan. Hal itu biasa terjadi ketika jurnalis meliput saksi ataupun pihak yang dianggap penting di KPK.

 BACA JUGA:

Syahrul Yasin Limpo kemudian sempat memberikan keterangan kepada awak media soal pemeriksaannya terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Namun, awak media tak puas dengan keterangan Syahrul Yasin Limpo. Para awak media terus mencecar Yasin Limpo dengan pertanyaan.

Yasin Limpo tak berbicara banyak saat dicecar awak media terkait sejumlah pertanyaan. Ia memilih jalan ke arah mobil yang akan ditumpangi. Kembali terjadi dorong-dorongan antara para jurnalis dengan petugas keamanan KPK maupun Mentan saat itu.

 BACA JUGA:

Semula, petugas keamanan KPK maupun Kementan menjalankan tugas pengamanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, ditengah-tengah proses peliputan Yasin Limpo, terjadi dugaan pelecehan verbal oleh oknum petugas KPK terhadap kerja jurnalis perempuan.

Salah seorang oknum petugas keamanan KPK diduga dengan sengaja melontarkan kata-kata yang bernada merendahkan kerja jurnalis perempuan. "Kalau ini cewek semua, enak e," ujar oknum petugas keamanan tersebut di tengah kerumunan para awak media.

Salah seorang jurnalis perempuan yang sedang meliput Yasin Limpo kemudian mendengar ucapan oknum petugas tersebut. Ia kemudian menegur oknum petugas tersebut karena dianggap melecehkan perempuan. "Apa maksudnya, itu pelecehan," ucap salah seorang jurnalis perempuan.

Sejumlah jurnalis yang melihat perselisihan kemudian ikut mengonfirmasi maksud pernyataan oknum petugas KPK tersebut. Namun, oknum tersebut membantah telah mengeluarkan pernyataan yang bernada melecehkan perempuan.

