HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Kunker ke NTB Tinjau Proyek Pembangunan Smelter

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |09:31 WIB
Jokowi Kunker ke NTB Tinjau Proyek Pembangunan Smelter
Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana. (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa, 21 Juni 2023, dalam rangka kunjungan kerja. Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara dan rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 06.30 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Presiden direncanakan langsung menuju Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU.

 BACA JUGA:

Di sana, Presiden diagendakan untuk melakukan peninjauan proyek pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Turut mendampingi Presidendalam penerbangan menuju NTB adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

(Qur'anul Hidayat)

      
