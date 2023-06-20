Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan Indonesia 20-21 Juni 2023

Dimas Choirul , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |09:41 WIB
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan Indonesia 20-21 Juni 2023
Ilustrasi/ Doc: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi di beberapa wilayah perairan pada 20 - 21 Juni 2023. Gelombang tinggi diperkirakan mencapai hingga empat meter.

Berdasarkan analisis BMKG, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Selatan - Barat dengan kecepatan angin berkisar 5 - 25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari Timur - Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 6 - 30 knot.

 BACA JUGA:

"Kecepatan angin tertinggi terpantau di Teluk Yos Sudarso, Laut Sulawesi, Laut Maluku dan perairan Merauke," tulis keterangan BMKG, Selasa (20/6/2023).

Kondisi ini menyebabkan terjadinya peluang peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter di Selat Malaka bagian utara, perairan utara Sabang, perairan P. Simeulue, perairan barat Aceh - Kep. Mentawai, perairan barat P. Enggano - Bengkulu, perairan barat Lampung, Teluk Lampung bagian selatan.

 BACA JUGA:

Selanjutnya, Samudra Hindia Barat Aceh - Kep. Mentawai, Selat Sunda bagian barat dan selatan, perairan selatan Bali - Lombok - P. Sumbawa, Selat Bali - Lombok - Alas bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Bali - NTB.

Kemudian juga di NTT, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, perairan Kupang - P. Rotte, Laut Sulawesi bagian timur, perairan Bitung - Kep. Sitaro, Laut Maluku, perairan Kep. Sangihe - Talaud, perairan selatan Sulawesi Utara, perairan timur Baubau - Kep. Wakatobi, perairan Kep. Banggai - Sula, perairan utara Raja Ampat - Biak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192475/hujan-zmVJ_large.jpg
Peringatan Dini Cuaca BMKG pada 29-31 Desember 2025, Aceh Hujan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192221/bmkg-kI8v_large.jpg
Waspada! BMKG Sebut Aktivitas Monsun Asia Picu Peningkatan Hujan Awal Tahun 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191107/operasi_modifikasi_cuaca-trOQ_large.jpg
BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Hantui Sumatra, Masyarakat Terdampak Bencana Diminta Waspada Risiko Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191092/gelombang_tinggi-JFiD_large.jpg
BMKG Ingatkan Waspada Cuaca Ekstrem saat Libur Natal dan Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3189934/gelombang_tinggi-FSIP_large.jpg
Peringatan Dini BMKG : Waspada Gelombang Tinggi hingga 4 Meter pada 15-18 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189557/bmkg-MXei_large.jpg
BMKG Ungkap Bibit Siklon Tropis 93S Berkembang, Bisa Picu Cuaca Ekstrem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement