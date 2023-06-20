Jam Ethes Digandeng Martinez: Rahasia di Balik Kemenangan

JAKARTA – Jan Ethes, cucu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menarik perhatian masyarakat. Dalam laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia Vs Argentina tersebut, putra Gibran Rakabuming Raka itu menjadi salah satu anak yang mendampingi para pemain Argentina saat memasuki lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Jan Ethes berkesempatan menggandeng kiper Timnas Argentina, Emiliano Martinez. Foto-fotonya saat mendampingi kiper yang biasa disapa Emi itu pun banyak beredar di media sosial.

Dalam salah satu foto yang diunggah @janethes_story, Jan Ethes terlihat berdiri di sebelah Emi sambil mengacungkan jempolnya. Akun tersebut menulis keterangan, “Rahasia di balik kemenangan.”

Sang ayah, Gibran ikut mengomentari keterlibatan putranya tersebut dalam laga akbar tersebut, tentu saja dengan leluconnya.

“Malah nyasar sama Martinez,” tulis Gibran.

(Qur'anul Hidayat)