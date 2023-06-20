Libur Idul Adha Bakal Ditambah Jadi 3 Hari, MUI Bilang Begini

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis menanggapi usulan cuti bersama libur Idul Adha 2023 selama tiga hari 28-30 Juni 2023 mendatang. Walaupun urusan pemerintah, dia berharap usulan tersebut dapat mempertimbangkan kemaslahatan umat.

"Yaitu urusan pemerintah mana yang lebih maslahat. Namun tetap mempertimbangkan produktifitas kerja masyarakat," kata Cholil kepada MNC Portal, Selasa (20/6/2023).

Diberitakan sebelumnya, usulan tersebut kini masih digodok kementerian terkait. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas mengungkap ada usulan libur atau cuti bersama Idul Adha menjadi total 3 hari, yakni tanggal 28, 29 dan 30 Juni 2023.

Azwar menegaskan, pertimbangan keputusan libur tambahan ini bukan semata karena perbedaan Hari Raya Idul Adha pemerintah dengan Muhammadiyah, melainkan karena berbarengan dengan libur anak sekolah.

“Jadi gini, waktu itu sudah dibahas dirapatkan di Sesneg terkait dengan penambahan cuti bersama. Jadi bukan semata-mata soal Muhammadiyah. Ini kan sedang libur anak-anak sekolah, sehingga kualitas keluarga ini supaya ke depan semakin bagus,” kata Azwar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023)

Berkaitan hal tersebut, kata dia, ada usulan agar libur Idul Adha 2023 diperpanjang karena ada hari kejepit.