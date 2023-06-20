Tinggal Tunggu Persetujuan Jokowi, Libur Idul Adha 3 Hari Segera Diputuskan?

JAKARTA – Libur dan cuti bersama Idul Adha kemungkinan akan dijadikan 3 hari, yakni tanggal 28, 29 dan 30 Juni 2023.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan, hal ini masih usulan yang masih perlu proses pembahasan di tingkat pemerintah.

Lalu, kapan hal ini diumumkan mengingat Hari Raya Idul Adha kian mendekat? Azwar pun berharap bahwa keputusan libur Idul Adha ini bisa segera keluar.

Perihal libur ini, kata dia, sudah selesai dibahas di KemenPAN RB, namun hanya tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Jokowi.

“Nah kami sudah membahas nanti tinggal menunggu persetujuan dari bapak presiden,” ungkap dia, Senin 19 Juni 2023.

“Kan (libur) itu perlu perpres. Itu kan perlu merubah SKB (surat keputusan bersama). Termasuk dengan Menko PMK, Menpan RB, Menag, dan Menteri Tenaga Kerja,” jelasnya.