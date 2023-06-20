Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berapa Anak Bung Karno, Berikut Namanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |12:00 WIB
Berapa Anak Bung Karno, Berikut Namanya
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA- Berapa anak Bung Karno alias Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno menarik dibahas.

Adapun Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo (1873–1945) dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai (1881–1958).

Dia pun tercatat mempunyai 9 istri. Sembilan istri Soekarno tersebut antara lain adalah, Oetari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, Haryati, Yurike Sanger, Kartini Manoppo dan Heldy Djafar.

Dari kesembilan istri Bung Karno, enam di antaranya berakhir dengan perceraian; Siti Oetari, Inggit Garnasih, Kartini Manoppo, Haryati, Yurike Sanger dan Heldy Djafar. Lantas siapakah anak Bung Karno?

Berikut berapa anak Bung Karno berserta namanya dirangkum dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari Fatmawati yang memiliki lima anak Soekarno dan selebihnya adalah anak-anak Soekarno dari istri-istri yang lain:

1. Guntur Soekarnoputra

Mohammad Guntur Soekarnoputra (lahir 3 November 1944) adalah anak dan putra pertama dari Soekarno dan Fatmawati. Kakak dari Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, Sukmawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra.

Dia menikah dengan Henny Emilia Handayani dan memiliki seorang putri bernama Puti. Tidak seperti adik-adiknya, Guntur tidak tertarik dengan dunia politik.

