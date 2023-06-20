Puan dan Anies Sama-Sama Berhaji, Bakal Bertemu di Tanah Suci?

JAKARTA - Bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dikabarkan akan berangkat berhaji. Begitu juga dengan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani yang waktunya hampir berbarengan.

Terkait hal tersebut, Puan mengaku tidak tahu apakah tanggal keberangkatannya sama dengan Anies atau tidak. Yang pasti, dia mengkonfirmasi keberangkatannya.

"Saya enggak tahu tanggalnya sama atau enggak (dengan Anies), tapi Insya Allah akan berangkat haji Insya Allah jadi. Doain ya," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Apakah Anies dan Puan akan bertemu di sana? Puan mengatakan keberangkatan dirinya tujuannya untuk beribadah, kalaupun nanti bertemu dengan Anies di Arab Saudi, tujuannya bukan untuk politik ataupun berkomunikasi politik.

"Ya ini mau berangkat haji beribadah kalau di sana ketemu ya tujuannya buat beribadah bukan tujuan untuk berpolitik apa komunikasi politik," tegasnya.

Karena itu, Puan memohon doa dari semuamya agar ibadahnya berjalan lancar dan dapat menjadi mabrur. "Jadi doain ya semoga semuanya berjalan lamcar dan mabrur. Aamiin," pintanya.