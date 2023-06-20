Wanita-wanita yang Pernah Didekati Soekarno? Ada Pernah Ditolak Menikah

JAKARTA- Berapa wanita-wanita yang pernah didekati Soekarno alias Presiden pertama Indonesia menarik dibahas.

Adapun Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo (1873–1945) dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai (1881–1958).

Dia pun tercatat mempunyai 9 istri. Sembilan istri Soekarno tersebut antara lain adalah, Oetari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, Haryati, Yurike Sanger, Kartini Manoppo dan Heldy Djafar.

Dari kesembilan istri Bung Karno, enam di antaranya berakhir dengan perceraian; Siti Oetari, Inggit Garnasih, Kartini Manoppo, Haryati, Yurike Sanger dan Heldy Djafar. Namun ada wanita yang pernah dekat di hati Presiden Soekarno. Siapa kah mereka? simak jawabannya di sini.

1. Gusti Ajeng Siti Noeroel Kamaril Ngasarati

Gusti Noeroel merupakan gadis ningrat, putri tunggal dari Mangkunegara VII. Lahir di Surakarta pada tahun 1921, Gusti Noeroel dikenal sebagai gadis yang cerdas, penari ulung, memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan ahli dalam bidang sastra juga. Oleh karena itu, ia sering dijadikan panutan bagi perempuan di sana.