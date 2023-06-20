Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Masih Buru 5 Orang Sindikat Kelas Kakap Kasus TPPO

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |12:17 WIB
Polri Masih Buru 5 Orang Sindikat Kelas Kakap Kasus TPPO
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyatakan masih memburu lima nama sindikat kelas kakap perdagangan manusia atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang disampaikan oleh BP2MI.

"Terkait tersangka yang 5 orang disebutkan tadi dari tersangka yang disebutkan di sini ada 494 orang tidak termasuk 5 orang itu. 5 orang itu masih dalam proses pencarian. jadi di luar itu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Di sisi lain, Satgas TPPO Polri kembali menangkap tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kini jumlahnya sebanyak 494 orang tersangka.

"Kemudian berdasarkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 494 orang," ujar Ramadhan.

Menurut Ramadhan, jumlah tersebut merupakan hasil kegiatan operasi penindakan Satgas TPPO periode 5 Juni sampai dengan 18 Juni 2023.

Dari periode tersebut, kata Ramadhan, saat ini jumlah laporan polisi yang masuk sebanyak 409 laporan.

"Kemudian bila berdasarkan jumlah korban TPPO sebanyak 1.553 orang," ucap Ramadhan.

Adapun dalam proses tersebut, Satgas TPPO Polri menemukan empat modus dalam kasus perdagangan manusia. Pertama pekerja migran ilegal atau PMI atau pembantu rumah tangga sebanyak 347.

