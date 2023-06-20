Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Tindak Pidana, Status Penyidikan Kebocoran Dokumen Korupsi Kementerian ESDM di KPK Ditingkatkan

Erfan Maaruf , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |13:04 WIB
Ada Tindak Pidana, Status Penyidikan Kebocoran Dokumen Korupsi Kementerian ESDM di KPK Ditingkatkan
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto/ Foto: MNC Portal
JAKARTA- Polda Metro Jaya menaikan status penyelidikan mennjadi penyidikan dalam kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan, peningkatan status tersebut setelah penyidik menemukan adanya tindak pidana dalam kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara korupsi di Kementerian ESDM.

Dengan begitu, Polda Metro Jaya telah mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan kasus tersebut.

"Kan sudah ada peristiwa pidana berarti kami menemukan ada peristiwa pidana sehingga kami melakukan dengan surat perintah penyidikan," kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Selasa (20/6/2023).

Lebih lanjut dia mengatakan, setelah melakukan pemeriksaan atas laporan yang diperkirakan lebih dari 10 tersebut penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

"Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal ada beberapa pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana," kata Karyoto.

Berita Terkait
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
