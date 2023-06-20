Kisah Persahabatan Soekarno, Che Guevara dan Fidel Castro

JAKARTA – Presiden Soekarno diketahui sangat dekat dengan pejuang revolusioner Kuba Che Guevara. Keduanya mempunyai semangat yang sama untuk memajukan negara-negara dunia ketiga dan sama-sama anti imperialis. Selain dengan Che, Soekarno juga sangat dengan Fidel Castro.

Saat itu, Fidel Castro dan Che Guevara baru memenangkan revolusi di Kuba. Pada Bulan Juni 1959, Castro mengutus Che melawat ke negara-negara Asia. Ada 14 negara yang dikunjungi Che, sebagian besar negara peserta Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955.

Che pun menemui Presiden Soekarno di Jakarta. Keduanya berdiskusi panjang lebar soal revolusi di masing-masing negara. Che juga menjalin kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Kuba.

Bahkan Che juga sempat berwisata ke Candi Borobudur. Che sangat terkesan dengan Soekarno kemudian mengundang Soekarno untuk ganti berkunjung ke Kuba.

Melansir buku ‘Total Bung Karno’ karya Roso Daras diceritakan Soekarno dan Fidel Castro tertawa saat bertukar penutup kepala.

BACA JUGA: Kala Bung Karno Buka Alquran saat Akan Dihukum Mati

Soekarno menukar kopiahnya dengan topi ala komandan militer yang menjadi ciri khas Castro. Castro mengenakan kopiah Bung Karno.

Pada tahun 1960, Presiden Soekarno melawat ke Kuba. Pemimpin Kuba Fidel Castro menyambutnya di Bandara Havana. Soekarno disambut meriah. Warga Kuba berdiri di sepanjang jalan membentangkan poster bertuliskan ‘Viva President Soekarno’.