HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Pemerintah Putuskan Libur Idul Adha Jadi 3 Hari, Tanggal 28-30 Juni 2023

Fahmi Firdaus, Jurnalis - Selasa, 20 Juni 2023 | 14:21 WIB
Breaking News! Pemerintah Putuskan Libur Idul Adha Jadi 3 Hari, Tanggal 28-30 Juni 2023
JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menambah libur untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 H tahun 2023, yaitu pada tanggal 28-30 Juni 2023.

Hal ini termuat dalam SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Libur Idul Adha 2023 yang ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menaker Ida Fauziyah dan Menpan RB Azwar Anas.

Rencana penambahan libur hari Idul Adha 2023 lantaran adanya perbedaan Hari Raya Idul Adha antara pemerintah dan Muhammadiyah.

Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H pada 29 Juni 2023. Sedangkan Hari Raya Idul Adha menurut Muhammadiyah pada 28 Juni 2023.

Sekadar diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Zulhijah 1444 Hijriyah jatuh pada Selasa, 20 Juni 2023. Dengan ditetapkannya awal Zulhijah ini, maka Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023.

