Breaking News! Pemerintah Putuskan Libur Idul Adha Jadi 3 Hari, Tanggal 28-30 Juni 2023

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menambah libur untuk perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 H tahun 2023, yaitu pada tanggal 28-30 Juni 2023.

Hal ini termuat dalam SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Libur Idul Adha 2023 yang ditandatangani Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menaker Ida Fauziyah dan Menpan RB Azwar Anas.

BACA JUGA: Sejumlah Alasan Kenapa Libur Idul Adha Diusulkan Jadi 3 Hari

Rencana penambahan libur hari Idul Adha 2023 lantaran adanya perbedaan Hari Raya Idul Adha antara pemerintah dan Muhammadiyah.

Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1444 H pada 29 Juni 2023. Sedangkan Hari Raya Idul Adha menurut Muhammadiyah pada 28 Juni 2023.

Sekadar diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan 1 Zulhijah 1444 Hijriyah jatuh pada Selasa, 20 Juni 2023. Dengan ditetapkannya awal Zulhijah ini, maka Hari Raya Idul Adha 1444 H jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023.