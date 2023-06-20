Namanya Dicatut Plh Dirjen ESDM, Irjen Karyoto: Mukanya Aja Saya Tidak Tahu

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menegaskan, dirinya tidak mengenal dengan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Muhammad Idris Froyoto Sihite.

Pernyataan ini disampaikan merespons pernyataan Idris Sihite yang mengklaim memperoleh bocoran dari dirinya dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara korupsi perizinan tambang.

"Saya tidak pernah kenal (Sihite), mukanya saja saya tidak pernah tahu," tegas Karyoto kepada awak media di Polda Metro Jaya, Selasa (20/6/2023).

Lebih lanjut, Karyoto mengaku dirinya sangat mengetahui bagaimana duduk perkara dugaan korupsi perizinan tambang di Kementerian ESDM tersebut. Bahkan, kasus yang belakangan bocor penyidikannya tersebut sempat ditanganinya saat menjabat Deputi Penindakan KPK. Hanya saja Karyoto enggan membeberkan terkait pokok perkasa tersebut.