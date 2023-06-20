Presiden Jokowi: Tugas Negara Pastikan Integrasi Industri Terjadi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam pembangunan hilirasi industri di Indonesia yang berada di berbagai wilayah, tugas negara adalah memastikan integrasi antar industri itu terjadi.

Hal tersebut disampaikannya ketika meninjau pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang berada di Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa 20 Juni 2023.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengingatkan bahwa kesempatan Indonesia untuk melompat menjadi negara maju kalau bisa mengintegrasikan semua smelter, semua industri yang ada di negara kita yang terpencar-pencar, yang ada di barat, yang ada di timur, ada yang di tengah.

“Tugas negara di situ memastikan integrasi terjadi,” kata Presiden dalam keterangannya, Selasa (20/6/2023).

Sebelumnya, Presiden meminta agar nantinya turunan-turunan dari hasil smelter juga diintegrasikan agar menjadi barang jadi dengan ekosistem besar, salah satunya ekosistem kendaraan listrik. Presiden menilai, hal tersebut dapat mendorong Indonesia menjadi negara maju.