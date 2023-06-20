Wapres: Mal Pelayanan Publik Digital Harus Bisa Hapus Praktik Percaloan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital harus bisa menghapuskan praktik percaloan. Mengingat, tujuan MPP harus memangkas birokrasi maupun pelayanan terpadu satu pintu.

“Hadirnya MPP seharusnya mampu mengikis layanan publik yang identik dengan menyita waktu, antrean panjang, praktik percaloan, dan minimnya informasi layanan,” kata Wapres dalam sambutannya saat meluncurkan MPP Digital, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Sejak awal, kata Wapres, desain Kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan suatu terobosan dari agenda reformasi birokrasi nasional.

“Kita ingin mengubah pola pelayanan publik yang terkotak-kotak dan terpisah satu sama lain, menjadi pelayanan publik yang terpadu,” kata Wapres.

“Sebagaimana pernah saya sampaikan, MPP berkualitas akan terwujud jika institusi birokrasi di level pusat dan daerah bisa mengesampingkan ego-sektoral,” tambahnya.