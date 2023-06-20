Libur Idul Adha Jadi 3 Hari, Begini Kilas Balik Pernyataan Muhammadiyah hingga Menpan RB

JAKARTA - Dalam rangka memperingati Idul Adha 20203, pemerintah telah resmi menetapkan libur selama tiga hari, yakni mulai 28 Juni 2023 hingga 30 Juni 2023.

Penetapan libur Hari Raya Idul Adha tersebut tertuang dalam perubahan kedua atas keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

SKB ini ditandatangani oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.

Di mana pada Kamis 29 Juni 2023 merupakan libur Idul Adha 1444 H, sementara Rabu 28 Juni 2023 dan Jumat 30 Juni 2023 merupakan cuti bersama.

Sebelum libur Idul Adha selama 3 hari ini ditetapkan, ada sejumlah pernyataan dari sejumlah tokoh terkait hal ini.

1. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti

Abdul Mu’ti menyampaikan usulan terkait libur lebaran Idul Adha 1444 H pada awal bulan Juni 2023.

Mu’ti mengusulkan agar Rabu, 28 Juni 2023 juga menjadi hari libur nasional agar warga Muhammadiyah dapat melaksanakan Salat Id dengan tenang dan khusyuk.

“Jadi liburnya dua hari, yaitu tanggal 28 atau 29 Juni 2023. Saya kira yang pegawai negeri setuju itu. Ini usul Pak Wakil Wali Kota, karena pernah ada warga Muhammadiyah yang menjadi ASN tidak ikut lebaran (Idul Adha) karena harus pergi ke kantor,” ucap Mu’ti dalam acara Pengukuhan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah Kota Surakarta Periode 2022-2027, Rabu (7/6/2023).