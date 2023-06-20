Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lagi, Kontroversi Pandji Gumilang Ragukan Nabi Adam sebagai Manusia Pertama

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |15:30 WIB
Lagi, Kontroversi Pandji Gumilang Ragukan Nabi Adam sebagai Manusia Pertama
Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang (foto: dok Okezone)
A
A
A

BANDUNG - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang kembali membuat heboh jagat mayat dengan kontroversinya.

Kali ini, Panji Gumilang meragukan terkait dengan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Ungkapan Panji Gumilang ini terlihat dalam sebuah potongan video yang viral di media sosial TikTok.

Video berdurasi 50 detik itu dibagikan oleh akun @herypatoeng. Video ini pun telah ditonton lebih dari 2,8 juta kali.

"Saudara-saudara, Adam yang sering kita katakan bahwa manusia pertama, bisa jadi betul juga bisa jadi meleset," kata Panji Gumilang dikutip pada Selasa (20/6/2023).

Menurut Panji, Nabi Adam diciptakan dari debu atau tanah. Hal ini tertulis dalam Al Kitab baik perjanjian lama, perjanjian baru maupun perjanjian masa kini.

"Kalau cerita dari Al Kitab baik itu Al Kitab perjanjian lama, perjanjian baru maupun perjanjian yang paling kini itu mengatakan bahwa Adam itu diciptakan daripada debu atau tanah. Kemudian terciptalah makhluk yang namanya Adam itu," terangnya.

Sementara itu, dalam kaca mata Islam, Allah SWT menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia. Sebagai umat Islam, memercayai adanya nabi dan rasul-Nya merupakan salah satu rukun iman.

Penciptaan Nabi Adam dituliskan Allah SWT dalam Alquran surat Al Baqarah 30-39. Dijelaskan, para malaikat sempat bertanya tujuan penciptaan manusia yang bisa membuat kerusakan di bumi, tetapi Allah menjawab hal itu dengan bijaksana.

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui," Surat Al Baqarah 30-39.

Halaman:
1 2
      
