Gempa M4,7 Guncang Kepulauan Mentawai Sumbar

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada Selasa (20/6/2023) sekira pukul 14.44 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.14 Lintang Selatan - 98.34 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.7, 20-Jun-2023 14:44:49WIB, Lok:1.14LS, 98.34BT (166 km BaratLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)