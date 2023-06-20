Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,7 Guncang Kepulauan Mentawai Sumbar

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |15:35 WIB
Gempa M4,7 Guncang Kepulauan Mentawai Sumbar
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7 mengguncang wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada Selasa (20/6/2023) sekira pukul 14.44 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.14 Lintang Selatan - 98.34 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.7, 20-Jun-2023 14:44:49WIB, Lok:1.14LS, 98.34BT (166 km BaratLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      

