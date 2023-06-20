Ajaran Ponpes Al Zaytun Menyimpang, Wapres: Saya Minta Tindaklanjuti!

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk mengusut dugaan ajaran sesat Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.

Wapres mengatakan bahwa saat ini sudah ada kajian dari Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat, dari Persatuan Islam (Persis), bahkan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait ajaran Ponpes Al-Zaytun yang dipimpin oleh Panji Gumilang itu.

“Saya kira nanti kalau sudah pandangan-pandangan dari, saya dengar dari NU Jawa Barat, dari Persis ya, kemudian dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam, Menko Polhukam untuk membahas langkah apa yang akan kita ambil,” ungkap Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

“Jadi, kita setelah kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpanan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dan juga Kementerian Agama saya minta untuk ditindaklanjuti,” tambah Wapres.