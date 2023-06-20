Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menengok Rumah Juang Persinggahan Bung Karno di Kaki Gunung Slamet

Aryanto , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |16:08 WIB
Menengok Rumah Juang Persinggahan Bung Karno di Kaki Gunung Slamet
Rumah Juang di Pemalang (foto: dok ist)
JEJAK sejarah perjuangan kemerdekaan di Kabupaten Pemalang hingga kini masih dapat dilihat. Salah satunya bangunan kuno bernama Rumah Juang, yang dibangun tahun 1837 di wilayah selatan, tepatnya daerah pegunungan.

Lokasi Rumah Juang itu berada di Dukuh Sibedil Desa Gunungsari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Bangunan yang berdiri pada zama kolonial Belanda itu hingga sekarang masih terjaga dengan baik dan nampak kokoh meski sudah seratus tahun lebih.

Menurut warga, bangunan itu adalah rumah lawas milik Kepala Desa Gunungsari yang pertama. Pada masa kolonial Belanda, Rumah Juang ini pernah dijadikan sebagai sekolah, bahkan menjadi dapur umum ketika perang kemerdekaan.

Persis museum, pada Rumah Juang ini banyak tersimpan perabot lawas dari mulai kursi meja, tempat tidur dan peralatan dapur. Bahkan koleksi foto-foto lama, salah satunya foto Bung Karno, yang diyakini sebagai bukti pernah singgahnya presiden pertama RI itu pada sekitar tahun 1945-1949.

Kendati masih simpang siur kebenarannya mengenai Bung Karno pernah singgah di rumah itu, namun keberadaan bangunan Rumah Juang itu adalah bukti sejarah yang tidak bisa dipungkiri.

