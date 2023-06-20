Jumlah Tersangka TPPO yang Ditangkap Polisi Bertambah, Totalnya 511 Orang

JAKARTA - Satgas TPPO Polri kembali menangkap tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kini jumlahnya ada 511 orang.

"Berdasarkan jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 511 orang," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah kepada awak media, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Adapun modus yang diungkap Polri terkait kasus perdagangan manusia tersebut yakni Pekerja Migran Ilegal (PMI) atau pembantu rumah tangga (PRT) sebanyak 354.

Lalu, bermoduskan, anak buah kapal (abk) sebanyak 5, PSK sebanyak 102 orang dan eksploitasi anak sebanyak 21 orang.

Adapun penegakan hukum terhadap ratusan orang tersangka tersebut dilakukan di hampir seluruh Polda jajaran. Diantaranya;

Satgas TPPO Bareskrim dan Polda Kaltara: 22

Polda Aceh: 3;

Polda Sumut: 44;

Polda Sumbar: 4;

Polda Riau: 12;

Polda Kepri: 28;

Polda Jambi: 11;

Polda Sumsel: 9;

Polda Bengkulu: 5;