HOME NEWS NASIONAL

Buka SOMTC, Kapolri Tekankan Kerja Sama Penegakan Hukum Kejahatan Transnasional

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |16:35 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok Polri)
A
A
A

YOGYAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka kegiatan ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa, 20 Juni 2023.

SOMTC merupakan forum pejabat tinggi yang bertanggung jawab mencegah kejahatan transnasional di wilayah ASEAN yang diadakan setiap tahun sebelum AMMTC. SOMTC bertugas untuk menginisiasi rencana, melaksanakan strategi, membuat program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan transnasional serta meningkatkan kerja sama dengan mitra dialog ASEAN dan semua pemangku kepentingan.

"Baru saja saya selaku Kapolri membuka kegiatan SOMTC yang ke 23 dimana Indonesia menjadi ketua di dalam kegiatan SOMTC kali ini. Ini juga sejalan dengan Indonesia sebagai keketuaan ASEAN yang ditindaklanjuti dengan pertemuan menteri-menteri termasuk juga kepala kepolisian," kata Sigit.

Sigit memaparkan, Indonesia nantinya juga akan melaksanakan kegiatan pertemuan kepala kepolisian yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo. Menurutnya, Indonesia juga akan menjadi keketuaan dalam kegiatan tersebut.

"Di dalam kegiatan SOMTC kali ini dihadiri oleh 10 Negara ASEAN dan ada tambahan satu observer dari Timor Leste dan ada negara-negara mitra dialog seperti dari Jepang, Korsel, Australia, Kanada, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain," ujar Sigit.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menekankan bahwa, pentingnya terjalin kerja sama antar-negara dalam penegakan hukum transnational crime atau kejahatan transnasional.

"Dimana kegiatan SOMTC kali ini adalah pertemuan penegak hukum untuk memberantas dan membicarakan kerja sama serta melakukan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan transnational crime," ucap Sigit.

Halaman:
1 2 3
      

Telusuri berita news lainnya
