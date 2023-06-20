Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Mobil Mewah hingga Tas Branded Hasil Pencucian Uang Andhi Pramono

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |17:03 WIB
KPK Sita Mobil Mewah hingga Tas Branded Hasil Pencucian Uang Andhi Pramono
Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri (foto: dok MNC Portal)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berharga yang diduga hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono (AP). Aset tersebut berupa mobil mewah merek Toyota Land Cruiser VX-R V8 hingga tas branded internasional.

"Untuk tersangka di pejabat Bea Cukai Makassar kami juga melakukan penyitaan, di antaranya adalah satu unit mobil mewah merek LC," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

"Kemudian, juga ada tujuh tas mewah berbagai merek ya. ada LV (Louis Vuitton), kemudian apa bacanya, Bulgari dan berbagai merk lainnya, ada tujuh saya kira ini tas mewah sebagai bagian dari aset recovery tentunya nantinya pada proses penanganan perkara ini," sambungnya.

Mobil mewah hingga tas merek internasional tersebut disita saat Andhi Pramono diperiksa sebagai tersangka pada Senin, 19 Juni 2023. Saat ini, KPK masih terus menelusuri aliran uang diduga hasil korupsi Andhi Pramono. Diduga, uang hasil gratifikasi Andhi mengalir ke sejumlah pihak.

