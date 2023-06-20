Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penjual Kopi Difabel Naik Haji, Perindo: Kegigihannya Menjadi Inspirasi bagi Generasi Muda

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |17:19 WIB
Penjual Kopi Difabel Naik Haji, Perindo: Kegigihannya Menjadi Inspirasi bagi Generasi Muda
Juru Bicara Nasional DPP Perindo, Ike Julies (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang penjual kopi difabel, Muhammad Tabri Sulaiman berhasil menyisihkan uang hasil jualannya selama belasan tahun untuk mendaftar haji.

Juru bicara nasional Partai Perindo, Ike Julies Tiati menyatakan, keberangkatan penyandang disabilitas dalam mengikuti ibadah haji membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama, dan lembaga terkait harus mempersiapkan berbagai kebijakan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, khusus kepada jamaah haji penyandang disabilitas.

"Partai Perindo mengapresiasi perjuangan dan kegigihan Muhammad Tabri, seorang penjual kopi difabel yang bisa berangkat naik haji setelah menabung hasil jualan kopi selama 20 tahun," kata Ike, Selasa (20/6/2023).

"Perjuangan dan kegigihan Pak Tabri ini harus dijadikan inspirasi oleh generasi muda, meskipun di tengah keterbatasan. Jika mempunyai komitmen dan keyakinan, maka apa yang diinginkan pasti dapat terwujud," sambungnya.

Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu-- melanjutkan, jemaah difabel harus disamakan pelayanannya seperti halnya jemaah haji lanjut usia (lansia).

Dengan begitu, pelaksanaan ibadah haji Indonesia dapat dikategorikan ramah lansia dan penyandang disabilitas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement