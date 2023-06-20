Pakai Batik saat Sidang, Mario Dandy Ditegur Jaksa

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menegur terdakwa kasus penganiayaan David, Mario Dandy terkait pakaian yang dikenakannya, saat menjalani persidangan lantaran Mario selalu menggunakan pakaian batik.

"Izin, untuk terdakwa Mario, terdakwa Mario dalam persidangan ke depan mohon pakaiannya hitam putih saja ya," tegur Jaksa di ruang sidang, Selasa (20/6/2023):

Mendengar teguran Jaksa Penuntut Umum itu, Mario Dandy pun hanya menganggukan kepalanya. Mario hanya menggunakan isyarat anggukan itu untuk mengiyakan permintaan Jaksa tanpa mengeluarkan sepatah katapun.

Seperti diketahui, selama menjalani persidangan kasus penganiayaan anak D di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Mario Dandy selalu menggunakan pakaian bermotif batik. Hal itu berbeda dengan terdakwa Shane Lukas, yang mana Shane menjalani tiap persidangannya menggunakan kemeja putih dan bercelana gelap.

Adapun persidangan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas ditunda pada Selasa, 27 Juni 2023 mendatang dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi.

(Awaludin)