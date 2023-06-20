Partai Perindo Pelajari Peta Kekuatan Ganjar di Setiap Wilayah

JAKARTA - Partai Perindo menyatakan akan mempelajari peta kekuatan sekaligus kelemahan bagi Ganjar Pranowo di setiap wilayah Indonesia. Hal ini penting dalam rangka melakukan konsolidasi pemenangan Ganjar pada kontestasi Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Tama S Langkun saat menjadi salah satu narasumber dalam rilis survei yang dilakukan Indopol Survey di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

"Soal pembagian zonasi-zonasi yang melihat bahwa masing-masing capres itu punya konfigurasi kuat, lemah di masing-masing tempat, tentu saja ini secara demografi pun akan menjadi pelajaran bagi kami," kata Tama dalam diskusi tersebut.

Tama mengatakan bahwa kajian-kajian terkait peta kekuatan dan kelemahan Ganjar di masing-masing wilayah ini nantinya akan ditopang dengan sejumlah akselerasi dukungan. Misalnya, pada saat kampanye resmi yang telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya.

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Partai Perindo yang telah secara resmi mendukung Ganjar Pranowo dalam Pencapresan di 2024 mendatang.

"Kita akan lihat tempat-tempat (yang masih lemah) memang apakah itu perlu ada intervensi dalam tanda kutip dalam konteks kampanye, dan lain-lain, ini juga akan menjadi peta jalan dan landscape buat kami untuk bekerja ke depan dalam menggali dukungan dari masyarakat," ujarnya.