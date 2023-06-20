Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Periksa Pegawai KPK soal Kebocoran Dokumen Penyelidikan di ESDM

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |18:21 WIB
Polisi Periksa Pegawai KPK soal Kebocoran Dokumen Penyelidikan di ESDM
Ali Fikri (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya berkaitan dengan dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). KPK menghormati upaya penegakan hukum Polda Metro Jaya tersebut.

"Tentu KPK menghargai proses penegakan hukum oleh pihak Polda Metro Jaya dan kemudian dari KPK, teman-teman juga menanyakan, apakah benar ada pegawai KPK yang diperiksa, iya. KPK juga mendukung proses itu," ungkap Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Sejumlah pegawai KPK dikabarkan diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya pada pekan lalu. Ali mengamini adanya pemanggilan dan pemeriksaan pegawai KPK oleh Polda Metro Jaya, pekan lalu. "Iya minggu yang lalu, sepengetahuan kami, minggu yang lalu," ucapnya.

KPK menghargai proses hukum yang sedang ditegakkan Polda Metro Jaya. Jika ditemukan adanya tindak pidana dalam kebocoran dokumen penyelidikan di Kementerian ESDM tersebut, kata Ali, KPK mempersilakan Polda Metro Jaya untuk mengusutnya.

"Karena tentu kebocoran-kebocoran dalam proses penegakan hukum, siapapun pelakunya itu memang harus kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, kan gitu ya," jelasnya.

"Sehingga tentu upaya-upaya itu sebagai bagian dari upaya proses penegakan hukum, kita hargai, kami hargai, kami hormati bahkan kemudian kalau keterangan yang diperlukan dari pegawai kami hadir," sambung dia.

Halaman:
1 2
      
