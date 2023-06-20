Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Akrab Prabowo Nonton Timnas vs Argentina Bersama Jokowi dan Erick Thohir

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:05 WIB
Momen Akrab Prabowo Nonton Timnas vs Argentina Bersama Jokowi dan Erick Thohir
Prabowo Subianto/Tim Media Prabowo
A
A
A

JAKARTA — Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto terlihat akrab dengan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, saat menyaksikan pertandingan Indonesia vs Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.

Mereka duduk dalam satu barisan, Jokowi saat itu mengenakan kaos panjang berwarna putih, sedangkan Prabowo dan Erick Thohir kompak menggunakan jaket berwarna merah.

Mantan Danjen Kopassus ini mengunggah momen-momen kebersamaan dan keseruan menonton pertandingan tersebut di akun Instagramnya.

“Bersama Bapak Presiden RI @jokowi, Ketua Umum PSSI @erickthohir, Menteri Pemuda dan Olahraga @ditoariotedjo menyaksikan laga persahabatan Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan," tulis @prabowo, dikutip, Selasa (20/6/2023).

Begitu pun dengan Erick, ia mengunggah dua foto yang di akun Instagram pribadinya. Di foto kedua, Erick khusus mengabadikan momen keceriaan dan kebersamaan dengan Jokowi dan Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193706//prabowo-xSaw_large.jpg
Prabowo-Gibran Hadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193668//prabowo-L1Js_large.jpg
Prabowo Gelar Retret Menteri-Wamen di Hambalang Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/337/3193452//prabowo-xNGq_large.jpg
Latar Belakang Kopassus, Strategi Prabowo Terstruktur dan Masif saat Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193279//presiden_prabowo-QDUW_large.jpg
Prabowo Terima Laporan Dasco soal Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera dan Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193236//presiden_prabowo-vkME_large.jpg
Prabowo Setujui Satgas Kuala, Anggarkan Rp60 Triliun untuk Normalisasi Sungai Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/470/3193230//prabowo-otP7_large.jpg
Ini Fasilitas Hunian Sementara Warga Terdampak Bencana di Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement