Momen Akrab Prabowo Nonton Timnas vs Argentina Bersama Jokowi dan Erick Thohir

JAKARTA — Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto terlihat akrab dengan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, saat menyaksikan pertandingan Indonesia vs Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023.

Mereka duduk dalam satu barisan, Jokowi saat itu mengenakan kaos panjang berwarna putih, sedangkan Prabowo dan Erick Thohir kompak menggunakan jaket berwarna merah.

Mantan Danjen Kopassus ini mengunggah momen-momen kebersamaan dan keseruan menonton pertandingan tersebut di akun Instagramnya.

“Bersama Bapak Presiden RI @jokowi, Ketua Umum PSSI @erickthohir, Menteri Pemuda dan Olahraga @ditoariotedjo menyaksikan laga persahabatan Timnas Indonesia vs Argentina di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan," tulis @prabowo, dikutip, Selasa (20/6/2023).

Begitu pun dengan Erick, ia mengunggah dua foto yang di akun Instagram pribadinya. Di foto kedua, Erick khusus mengabadikan momen keceriaan dan kebersamaan dengan Jokowi dan Prabowo.