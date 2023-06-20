Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Makan Siang di Istana Bogor, Jokowi Ngaku Bahas Politik dengan Prabowo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:12 WIB
Makan Siang di Istana Bogor, Jokowi <i>Ngaku</i> Bahas Politik dengan Prabowo
Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto makan bersama (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Bogor, pada Minggu (18/6) siang. Dalam pertemuan tersebut keduanya menyempatkan untuk makan siang bersama.

Menurutnya. makan siang dengan Prabowo sama hal seperti makan siang dengan menteri-menteri lain atau kepala daerah lainnya.

"Sebelumnya kan saya juga makan dengan pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya saya juga makan dengan Pak Erick juga. Biasa. Sering juga makan malam makan siang dengan pak Luhut juga sering. Cuman Pak Luhut ga diunggah. Kemarin karena memang Pak Prabowo ingin ketemu dan ingin menyampaikan sesuatu yang penting, ya hari Minggu pun saya jangan dipikir saya tidur hari Minggu," kata Jokowi usai meninjau pembangunan pabrik smelter PT Freeport Indonesia, Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6/2023).

"Jadi saya terima, saya terima, saya terima. Karena jamnya pas jam 1 ya makan siang," tambahnya.

Jokowi mengaku dalam makan siangnya bersama Prabowo turut membahas masalah politik. Namun, dirinya tidak menjelaskan secara detil pembahasan apa yang dibicarakan.

"Ya utamanya politik, saya ngomong apa adanya," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
