INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indopol: Elektabilitas 3 Capres Bersaing Ketat

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:18 WIB
Survei Indopol: Elektabilitas 3 Capres Bersaing Ketat
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
JAKARTA - Elektabilitas atau tingkat keterpilihan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo menunjukkan angka persaingan yang ketat untuk menduduki peringkat teratas. Sementara Anies Baswedan harus puas berada di peringkat ketiga.

Hasil tersebut berdasar survei yang dilakukan Indopol Survey & Consulting yang dilakukan pada Bulan Juni 2023 ini. Dimana, lebih jauh elektabilitas ini tergambar setelah Indopol melakukan simulasi tiga nama tokoh yang berpeluang besar menjadi Capres di 2024 mendatang.

"Ini hasilnya di simulasi tiga nama. Prabowo Subianto (berada di peringkat pertama) di angka 31,21%," kata Direktur Eksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto dalam rilis surveinya yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Kendati demikian, posisi Prabowo belum bisa dikatakan posisi aman. Mengingat, elektabilitas Ganjar Pranowo hanya terpaut kurang lebih satu persen dengan sosok Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut.

"Sekali lagi, Ganjar Pranowo selisih hanya satu persen di 30,48%. dan Anies Baswedan di angka 26,53%," ujarnya.

Melihat elektabilitas ketiga nama tersebut, Ratno menyimpulkan jika pergerakan tingkat keterpilihan publik masih terlihat dinamis dan dapat berubah di kemudian hari.

"Jadi belum ada angka dominan. Apalagi dari tiga figur ini belum nyampe di angka 45 bahkan 50. artinya ke depan masih dinamis," ujarnya.

