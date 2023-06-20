Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tama S Langkun: Elektabilitas Perindo Terus Naik Usai Dukung Ganjar Jadi Capres

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:42 WIB
Tama S Langkun: Elektabilitas Perindo Terus Naik Usai Dukung Ganjar Jadi Capres
Kabid Hukum dan HAM DPP Perindo Tama S. Langkun (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Tama S Langkun meyakini bahwa ada tren peningkatan elektabilitas yang tajam bagi partainya jelang kontestasi pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Tama mengungkap hal tersebut bukan tanpa sebab. Menurutnya, keyakinan itu dilandaskan dengan sikap partainya yang secara resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres di Pilpres 2024 mendatang.

"Dengan kondisi yang masih belum ada Capres yang definitif dari partai kami, dari Partai Perindo itu angkanya naik terus, apalagi sekarang sudah ada," kata Tama usai menghadiri rilis survei Indopol di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Dari survei-survei terbaru saat ini, kata dia, dampak atas dukungan Partai Perindo terhadap Ganjar Pranowo belum menjadi salah satu indikator yang diteliti. Dengan aspek ini lah, Tama berkeyakinan jika indikator tersebut masuk ke dalam bagian yang di survei, bukan tidak mungkin angkanya akan kembali naik.

"Ini juga kan salah satu fenomena yang belum terlihat, tergambar, karena dia (dukungan Perindo ke Ganjar) tidak masuk dalam periode survei. Jadi kita percaya bahwa Partai Perindo akan terus meningkat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
