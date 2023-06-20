Sambut Baik Mimpi SBY, Jokowi: Itu Mimpi Kita Semua

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik mimpi dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Dalam mimpinya SBY menceritakan bahwa dirinya bersama-sama Jokowi, Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-8 RI nanti satu kereta bersama-sama

"Ya bagus," kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Smelter PT Freeport Indonesia, Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6/2023).

Jokowi mengatakan bahwa jika presiden dan mantan presiden saling bekerja sama membangun negara merupakan hal yang harus didukung dan direalisasikan.

"Kalau presiden-presiden, mantan presiden, itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini, ya itu mimpi kita. Mimpi kita semuanya," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) mengaku bermimpi dan menceritakannya lewat cuitan @SBYudhoyono. Dalam mimpinya itu, SBY naik kereta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ke-8 atau presiden yang akan terpilih di Pemilu 2024.

Sebelum naik kereta bersama menuju arah Jateng dan Jatim, yang tiketnya dibelikan presiden terpilih, Jokowi disebut mendatangi kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, untuk kemudian bersama-sama menjemput Megawati dan berangkat ke Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

“Saya bermimpi, di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju Stasiun Gambir,” cuit SBY, yang dikutip Senin (19/6/2023).