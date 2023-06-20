Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambut Baik Mimpi SBY, Jokowi: Itu Mimpi Kita Semua

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:52 WIB
Sambut Baik Mimpi SBY, Jokowi: Itu Mimpi Kita Semua
Presiden Joko Widodo (foto: dok biro pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik mimpi dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). Dalam mimpinya SBY menceritakan bahwa dirinya bersama-sama Jokowi, Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-8 RI nanti satu kereta bersama-sama

"Ya bagus," kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Smelter PT Freeport Indonesia, Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6/2023).

Jokowi mengatakan bahwa jika presiden dan mantan presiden saling bekerja sama membangun negara merupakan hal yang harus didukung dan direalisasikan.

"Kalau presiden-presiden, mantan presiden, itu bekerja sama, bersama-sama membangun negara ini, ya itu mimpi kita. Mimpi kita semuanya," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) mengaku bermimpi dan menceritakannya lewat cuitan @SBYudhoyono. Dalam mimpinya itu, SBY naik kereta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ke-8 atau presiden yang akan terpilih di Pemilu 2024.

Sebelum naik kereta bersama menuju arah Jateng dan Jatim, yang tiketnya dibelikan presiden terpilih, Jokowi disebut mendatangi kediamannya di Cikeas, Jawa Barat, untuk kemudian bersama-sama menjemput Megawati dan berangkat ke Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

“Saya bermimpi, di suatu hari Pak Jokowi datang ke rumah saya di Cikeas untuk kemudian bersama-sama menjemput Ibu Megawati di kediamannya. Selanjutnya kami bertiga menuju Stasiun Gambir,” cuit SBY, yang dikutip Senin (19/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
jokowi Mimpi SBY sby
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175217/sby-9hQg_large.jpg
Respons Narasi Liar Hubungan SBY-Kapolri Renggang, Demokrat: Spekulasi Tidak Berdasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175099/sby-5zvw_large.jpg
SBY dan Kapolri Baik-Baik Saja, Jangan Simpulkan Masalah dari Potongan Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168824/partai_demokrat-VOgA_large.jpg
Gibran ke Cikeas Cium Tangan SBY, AHY: Beri Ucapan Ulang Tahun dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/337/3156525/sby-gfDr_large.jpg
SBY Jalani Perawatan di RSPAD, Demokrat Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/337/3156469/sby-IZ3o_large.jpg
Breaking News! SBY Jalani Perawatan di RSPAD, Begini Kondisinya Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151911/sby-aGbS_large.jpg
SBY: Saat Saya melukis, Ibu Ani Sudah Berpulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement