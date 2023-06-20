Survei Indopol: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi Capai 75 Persen

JAKARTA - Masyarakat menunjukkan kepuasannya terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Bangsa Indonesia. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Indopol Survey pada bulan Juni 2023 ini.

"Terkait dengan approval ratingnya, ini paling tinggi di periode masa Presiden Jokowi, yaitu 75 persen," kata Direktur Esksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto dalam rilis surveinya di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Ratno menjelaskan, 75 persen tersebut didapat dari publik yang menjawab sangat puas sebesar 7,42 persen dan 67,58 persen yang menjawab puas.

"Sementara publik yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas total sebesar 19,35 persen," ujarnya.

Adapun, survei ini dilakukan secara tatap muka langsung pada tanggal 5-11 Juni 2023 terhadap 1.240 responden yang tersebar di 38 Provinsi Indonesia.

Sementara, penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Sedangkan, margin of error yang diterapkan sebesar ±2,85% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.

(Fakhrizal Fakhri )