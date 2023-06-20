Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei Indopol: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi Capai 75 Persen

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:54 WIB
Survei Indopol: Tingkat Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi Capai 75 Persen
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat menunjukkan kepuasannya terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Bangsa Indonesia. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Indopol Survey pada bulan Juni 2023 ini.

"Terkait dengan approval ratingnya, ini paling tinggi di periode masa Presiden Jokowi, yaitu 75 persen," kata Direktur Esksekutif Indopol Survey, Ratno Sulistiyanto dalam rilis surveinya di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Ratno menjelaskan, 75 persen tersebut didapat dari publik yang menjawab sangat puas sebesar 7,42 persen dan 67,58 persen yang menjawab puas.

"Sementara publik yang menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas total sebesar 19,35 persen," ujarnya.

Adapun, survei ini dilakukan secara tatap muka langsung pada tanggal 5-11 Juni 2023 terhadap 1.240 responden yang tersebar di 38 Provinsi Indonesia.

Sementara, penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Sedangkan, margin of error yang diterapkan sebesar ±2,85% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193133//viral-5db4_large.jpg
Geram! SBY Akan Tempuh Jalur Hukum Usai Difitnah Bermain Isu Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193102//jokowi-RnvG_large.jpg
Jokowi Tidak Takut Hadapi Roy Suryo cs saat Persidangan Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193096//ijazah_jokowi-DG3r_large.jpg
Kubu Roy Suryo Duga Ada Manuver Bikin Kasus Ijazah Jokowi Seolah-olah Selesai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193089//refli_harun-MAmx_large.jpg
Refly Harun Pastikan Roy Suryo Cs Tak Sudi Minta Maaf ke Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193080//jokowi_mania-vZwI_large.jpg
Ketum Joman Yakin Jokowi Maafkan Roy Suryo Cs, tapi...
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/455/3192444//letjen_widy-VXUI_large.jpg
Segini Kekayaan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement