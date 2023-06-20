Tak Pernah Rayakan Ulang Tahun, Jokowi: Saya Orang Desa

JAKARTA - Pada Rabu 21 Juni 2023 besok, merupakan hari kelahiran sekaligus ulang tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi yang menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia itu akan menginjak usia 62 tahun.

Saat dikonfirmasi, Jokowi mengaku tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya.

"Saya gak pernah ulang tahun," kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Smelter PT Freeport Indonesia, Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6/2023).

Jokowi menjelaskan alasannya tidak pernah merayakan ulang tahun, karena dirinya mengaku hanya orang desa.

"Saya orang desa gak pernah ulang tahun. Sejak lahir sampe sekarang," kata Jokowi.

Diketahui, Presiden Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Widjiatno Notomihardjo dan Sudjiatmi.

Suami dari Iriana itu memiliki nama kecil Mulyono. Jokowi memiliki tiga orang anak, yakni Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep. Ketiga anaknya telah menikah dan memberikannya tiga orang cucu, yakni Jan Ethes Srinarendra, Sedah Mirah, dan La Lembah Mirah.