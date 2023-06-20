Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Pernah Rayakan Ulang Tahun, Jokowi: Saya Orang Desa

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |20:11 WIB
Tak Pernah Rayakan Ulang Tahun, Jokowi: Saya Orang Desa
Presiden Joko Widodo (foto: dok biro pers)
A
A
A

JAKARTA - Pada Rabu 21 Juni 2023 besok, merupakan hari kelahiran sekaligus ulang tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi yang menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia itu akan menginjak usia 62 tahun.

Saat dikonfirmasi, Jokowi mengaku tidak pernah merayakan hari ulang tahunnya.

"Saya gak pernah ulang tahun," kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Smelter PT Freeport Indonesia, Gresik, Jawa Timur, Selasa (20/6/2023).

Jokowi menjelaskan alasannya tidak pernah merayakan ulang tahun, karena dirinya mengaku hanya orang desa.

"Saya orang desa gak pernah ulang tahun. Sejak lahir sampe sekarang," kata Jokowi.

Diketahui, Presiden Jokowi lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Ia merupakan anak sulung dari pasangan Widjiatno Notomihardjo dan Sudjiatmi.

Suami dari Iriana itu memiliki nama kecil Mulyono. Jokowi memiliki tiga orang anak, yakni Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep. Ketiga anaknya telah menikah dan memberikannya tiga orang cucu, yakni Jan Ethes Srinarendra, Sedah Mirah, dan La Lembah Mirah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193102/jokowi-RnvG_large.jpg
Jokowi Tidak Takut Hadapi Roy Suryo cs saat Persidangan Fitnah Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187909/viral-xote_large.jpg
Bon Jowi Ajukan 3 Dokumen Baru ke Polda Metro Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187424/pemerintah-OP03_large.jpg
Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement