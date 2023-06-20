Jan Ethes Digandeng Martinez, Gibran: Seng Ngurus Ibu'e

SOLO - Putra sulung Wali Kota Solo, Jan Ethes Srinarendra terlibat dalam pertandingan sepak bola Indonesia vs Argentina di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), pada Senin 19 Juni 2023 malam.

Jan Ethes tampak ikut dalam acara ceremonial sebelum pertandingan. Dia menjadi pendamping dari kiper Argentina, Emiliano Martinez selama proses ceremonial.

Ayah Jan Ethes, Gibran saat diwawancarai terkait fenomena tersebut mengatakan, jika dirinya tidak mengetahui proses pelibatan anaknya dalam pertandingan Indonesia vs Argentina.

"Aku ra mudeng. Aku ra mudeng. Ngeterke tok," katanya di Lodji Gandrung Solo, Selasa (20/6/2023).

Gibran menyebut bahwa istrinya, Selvi Ananda yang mengurus Jan Ethes bisa terlibat dalam pertandingan itu.

"Seng ngurus ibu'e," katanya.