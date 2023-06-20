Cegah Pelanggaran Pemilu, Mahfud MD Minta Partisipasi Masyarakat Digencarkan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD minta gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan pemilu yang berkualitas.

Hal ini ditegaskan Mahfud dalam Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (20/6/2023).

"Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu dan aparat penegak hukum karena merupakan salah satu faktor penting dalam mengatasi praktik politik uang," ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, pemerintah mengimbau agar pencegahan terjadinya tindak pidana pemilu juga dikedepankan layaknya semangat untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Hal itu kata dia merupakan salah satu langkah awal agar seluruh stakeholder segera memitigasi terjadinya tindak pidana pemilu di daerah rawan, misalnya mengimbau masyarakat untuk tidak memilih karena imbalan tertentu karena termasuk money politic yang diancam dengan pidana.

"Mencegah tentunya lebih baik daripada harus menunggu tindak pidana pemilu tejadi," tambah Mahfud yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Menjelang Pemilu 2024, penegakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum disebut Mahfud MD tidak akan lepas dari tarikan politik.