Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspadai Elnino dan Kekeringan, Petani di Daerah Diprediksi Beralih Tanam Jagung

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |22:45 WIB
Waspadai Elnino dan Kekeringan, Petani di Daerah Diprediksi Beralih Tanam Jagung
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan puncak kemarau sebagai dampak dari El Nino akan terjadi pada September, Oktober dan November. 

Guru Besar IPB yang juga Ketua Umum Assosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Dwi Andreas Santosa mengatakan, dampak El Nino paling besar akan menimpa produksi padi. Berdasarkan pengalaman El Nino pada 2015 dan 2019 lalu, para petani padi mulai beralih menanam jagung ketika terjadi musim kemarau panjang sebagai dampak El Nino.

“Petani kita sebenarnya sudah adaptif terhadap cuaca. Apabila terjadi kemarau panjang maka petani akan beralih menanam yang tidak memerlukan banyak air seperti jagung. Ini yang membuat harga jagung pada saat ini yang hampir mencapai Rp 6.000 per kg,” kata Dwi Andreas.

Kata Dwi Andreas, tugas peningkatan produksi bukan hanya tugas Kementerian Pertanian tapi juga Kementerian Keuangan. Karena, kata Dwi, tarif impor pangan Indonesia untuk beberapa komoditas itu 0 persen. Ini membuat petani Indonesia harus berhadapan langsung dengan produk dari petani luar negeri.

“Harga produksi petani jangan sampai berbenturan dengan harga produksi pangan internasional sehingga petani bisa bergairah lagi untuk menanam komoditas pangan,” pungkas Dwi Andreas.

Sementara itu, Direktorat Serealia Ditjen Tanaman Pangan, Kementan RI Devied Apriyanto Sofyan mengatakan, Kementan sudah memetakan daerah rawan kekeringan dan pemantauan kondisi iklim harian. Daerah tesebut dibagi menjadi tiga zona yaitu hijau, kuning dan merah.

“Untuk daerah zona hijau, pemerintah akan melakukan pengawasan dan pengawalan serta antisipasi terjadi kekurangan air. Untuk daerah zona kuning, pemerintah akan membangun dan memperbaiki embung, biopori, DAM, parit dan lain-lain untuk peningkatan ketersedian air irigasi. Sedangkan untuk daerah zona merah, pemerintah akan menyiapkan sumur dalam untuk irigasi, diversifikasi pangan untuk antisipasi dampak El Nino dan mengoptimalkan lahan sawah rawa,” kata Devied.

Selain itu, Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Timbul Sihombing mengungkapkan, industri pakan ternak memerlukan terobosan dan inovasi untuk mengatasi lonjakan harga jagung sebagai dampak dari El Nino. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan sumber bahan baku alternatif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
padi Kekeringan elnino
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185194//pemerintah-uIO5_large.jpg
Cegah Kekeringan, Operasi Modifikasi Cuaca Digelar di Danau Toba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/205/3182409//piyu_padi_reborn-VX3R_large.jpg
Piyu Padi Reborn Ungkap Sisi Gelap Industri Musik di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167832//musim_kemarau-gDam_large.jpg
63% Wilayah Indonesia Mulai Musim Kemarau, Waspada Kekeringan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3163978//mentan_amran-NlhS_large.jpg
Mentan Buka Suara soal Penggilingan Besar Wajib Kantongi Izin Khusus Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163253//mentan-w75v_large.jpg
Mentan Buka Suara soal Kabar Penggilingan Padi Tutup Imbas Beras Oplosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163249//padi-n5o7_large.jpg
Ini Alasan Penggilingan Padi Skala Besar Wajib Punya Izin Khusus Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement