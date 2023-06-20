Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Ungkap Kalimantan Timur Daerah Rawan Pelanggaran Pemilu

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |22:47 WIB
Mahfud MD Ungkap Kalimantan Timur Daerah Rawan Pelanggaran Pemilu
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap bahwa Kalimantan Timur merupakan daerah rawan pelanggaran pemilu.

Hal itu diungkap Mahfud usai menghadiri Forum Koordinasi Sentra Gakkumdu 'Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Wilayah Kalimantan' di Balikpapan, Selasa (20/6/2023).

Mahfud menjelaskan, indeks kerawanan pemilu di Kalimantan Timur masuk ke kategori tinggi. Kendati demikian, Mahfud tak memerinci bentuk pelanggaran yang terjadi.

"Mengapa memilih kalimanatan Timur? Atau kota Balikpapan ini, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa Kalimantan Timur ini memiliki indeks kerawanan pemilu yang tinggi, menurut hasil analisis yang dilakukan oleh Bawaslu," kata Mahfud di Balikpapan, Selasa (20/6/2023).

Kemudian, Mahfud pun memberikan contoh apa saja yang menjadi bentuk pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu. Mulai dari politik uang hingga pemalsuan maupun penghapusan dokumen.

"Banyak sekali (pelanggaran) bisa macam-macam. Bisa politik uang, bisa penghapusan dokumen, kan banyak tuh. Surat panggilan, surat suara itu sudah dikirim lalu kemudian dihimpun oleh orang-orang tertentu agar nanti diwakili oleh orang yang bersangkutan untuk menyoblos," kata Mahfud.

"Atau ada lagi yang memalsu dokumen, sudah jadi, lalu difoto, lalu dibuat yang mirip, lalu dicoblos, lalu dimasukkan sebagai kotak suara," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
