BMKG Prakirakan Hujan Guyur Sebagian Jakarta pada Siang hingga Malam

Hujan diperkirakan guyur Jakarta hari ini. (Okezone)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur di wilayah DKI Jakarta pada Selasa (20/6/2023).

Pada pagi hari, seluruh wilayah Ibu Kota diperkirakan cerah berawan.

Pada siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan mengguyur wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Wilayah Ibu Kota lainnya diperkirakan berawan.

Pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan diprakirakan mengguyur Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara Ibu Kota lainnya diperkirakan berawan.

BMKG pun mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi hujan disertai petir di sebagian Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada sore hingga malam hari.