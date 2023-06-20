Tolong Temannya yang Tercebur di Setu 7 Muara Tangsel, Pria Bertato Hilang Tenggelam

TANGERANG SELATAN - Seorang pria dilaporkan hilang setelah tenggelam di Setu 7 Muara Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Petugas dibantu warga sekitar hingga Selasa (20/06/23) pagi, masih melakukan pencarian di lokasi.

Korban diketahui bernama Ilyas Gamelani (26). Diduga korban tenggelam saat berupaya menolong temannya yang tercebur ke dalam Setu dini hari tadi.

"Tenggelam saat menolong korban tenggelam," terang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel, M Faridzal Gumai.