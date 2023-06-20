Tolong Temannya yang Tercebur di Setu 7 Muara Tangsel, Pria Bertato Hilang Tenggelam

TANGERANG SELATAN - Seorang pria dilaporkan hilang setelah tenggelam di Setu 7 Muara Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel). Petugas dibantu warga sekitar hingga Selasa (20/06/23) pagi, masih melakukan pencarian di lokasi.
Korban diketahui bernama Ilyas Gamelani (26). Diduga korban tenggelam saat berupaya menolong temannya yang tercebur ke dalam Setu dini hari tadi.
BACA JUGA:
"Tenggelam saat menolong korban tenggelam," terang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangsel, M Faridzal Gumai.