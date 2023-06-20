Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Karena Jembatan Ambles, Arus Lalu Lintas di Marunda Macet Total

Erfan Maruf , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |09:24 WIB
Karena Jembatan Ambles, Arus Lalu Lintas di Marunda Macet Total
Ilustrasi/ Doc: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Arus lalu lintas di jalan Marunda arah ke Cilincing Jakarta Utara mengalami kemacetan parah. Hal itu terjadi akibat adanya perbaikan jembatan yang amblas di sekitar lokasi kemacetan.

"Situasi arus lalu-lintas di Jl Marunda baik yang ke arah Cilincing maupun ke arah Marunda terpantau padat imbas adanya perbaikan jembatan Marunda yang amblas," dalam keterangan yang disampaikan di akun Twitter TMC Polda Metro, Selasa (20/6/2023).

 BACA JUGA:

Dalam unggahan TMC Polda Metro tersebut terlihat kondisi lalu lintas mengalami macet panjang. Ada sejumlah kendaraan truk container hingga motor yang mengantre panjang untuk melintas di Jalan Marunda tersebut.

Halaman:
1 2
      
