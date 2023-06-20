Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Dua Warung di Klender, Api dari Bensin Eceran

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |09:47 WIB
Kebakaran Dua Warung di Klender, Api dari Bensin Eceran
Foto: M Farhan
JAKARTA - Kebakaran menimpa dua bangunan berupa warung di Jalan Dermaga Raya RT 003/007 No.45, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa (20/6/2023) dini hari. Kebakaran yang dipicu oleh rambatan api dari warung bensin eceran itu menimbulkan kerugian sekira Rp150 Juta.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Gatot Sulaeman menjelaskan kobaran api yang berasal dari warung bensin eceran merambat sehingga ikut membakar toko kelontong di dekatnya. Total luas area yang terbakar kurang lebih 70 meter, berdasarkan laporan yang diterima Gatot dari unit Damkar Duren Sawit.

"Awalnya api muncul dari warung tempat bensin eceran. Lalu api cepat membesar dan menyambar seluruh bagian toko kelontong di dekatnya," jelas Gatot dalam keterangannya, Selasa (20/6/2023).

Gatot mengungkapkan diperkirakan total kerugian mencapai sekira Rp150 Juta. Meski terdapat kerugian pemilik toko, Gatot menyampaikan tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut.

"Total jumlah personel yakni 30 orang dengan diterjunkan 6 unit mobil pompa," tegas Gatot.

