Turap Kali Baru di Hek Jebol, Begini Respons Wali Kota Jaktim

JAKARTA - Luapan air Sungai Ciliwung menyebabkan ketinggian air di Kali Baru luber dan tumpah ke Jalan Raya Bogor hingga Hek, Kramatjati, Jakarta Timur (Jaktim) diperkirakan lantaran turap yang rusak.

Akibatnya, tumpahan air yang meluap tersebut menyebabkan genangan air menggenangi lalu lintas sehingga sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh di perempatan lampu merah Hek.

Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar menjelaskan, pihaknya akan memperbaiki turap tersebut dengan membangun sitpel (sheet pile) supaya ketinggian muka air Kali tidak tumpah melebihi kapasitas Kali. Ia pun menegaskan, jajarannya saat ini menunggu informasi dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta ihwal anggaran pembangunan turap tersebut.

"Kita akan menunggu dari dinas SDA, informasinya tahun ini dianggarkan untuk sitpel (agar) dibuat normalisasi ditinggikan supaya tidak tumpah," ujar Anwar kepada awak media, Selasa (20/6/2023).

Anwar menjelaskan ihwal turap Kali Baru yang jebol, pihaknya akan memperbaiki untuk sementara guna menanggulangi debit air yang melebihi kapasitas Kali.

"Sementara kemarin ada yang runtuh kita perbaiki sementara. Iya bentuknya perawatan. Tapi kan kita mau merawat, kalau besar (perbaikan) kan tidak bisa. Ada volumenya kan mungkin kalau 250 meter itu dinas," terang Anwar.

BACA JUGA: Banjir Kampung Melayu Bersangsur Surut

Selain itu, ia menyampaikan jajarannya pun menyepakati untuk mensodet jalur air, terutama di dekat Jalan D.I Pandjaitan agar dipecah ke jalur lainnya.

"Kita akan crosing juga yang dari jalan DI Panjaitan. Supaya air itu dipecah agar tidak luber timpah," terang Anwar.