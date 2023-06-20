Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Curi Motor, Maling Babak Belur Dihajar Warga Parung

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |10:51 WIB
BOGOR - Maling motor berinisial DA (17) babak belur dihajar warga di wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Parung.

Kapolsek Parung Kompol Sularso mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin 19 Juni 2023 sore. Awalnya, pelaku hendak mencuri motor salah satu warga yang sedang terparkir di halaman rumah.

"Aksi pelaku gagal usai pemilik motor yang sedang Sholat Magrib curiga dengan terdengarnya suara motor miliknya yang sedang diotak-atik," kata Sularso dalam keterangannya, Selasa (20/6/2023).

Korban pun keluar rumah dan mendapati kunci kontak motornya sudah rusak. Tak jauh, terlihat pelaku berlari tergesa-gesa dan langsung dikejar oleh warga.

